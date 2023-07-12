Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 3,59%

Годовая инфляция в России с 4 по 10 июля ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее, следует из данных Минэкономики. Росстат сообщил, что в целом в июне годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала 2023 года — 2,97%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По данным Росстата, за последнюю неделю июля выросли цены на сахар (+0,8%), мясо кур (+0,5%), рис (+0,4%), крупу гречневую и пшено (+0,3%). Между тем подешевели черный чай (–0,8%), масло подсолнечное (–0,4%), молоко, сыры (–0,1%). Цены на бензин выросли на 0,4%, на дизельное топливо — на 0,1%. Стоимость полета в салоне экономкласса подорожала на 4,8%.

Согласно данным Минэкономики, на потребительском рынке инфляция в июне составила 0,37%, рост цен ускорился до 0,40%. В сегменте продовольственных товаров цены незначительно снизились — на 0,01%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 0,42%. В секторе услуг рост цен замедлился до 0,83% после 1,13% в мае.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. Центробанк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–6,5%. Цель регулятора по инфляции — 4%.