Суд изъял у депутата Госдумы Андрея Колесника акции Калининградского порта

Суд изъял у депутата Госдумы Андрея Колесника 52% акций АО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), одной из крупнейших компаний, занимающихся погрузкой и разгрузкой судов. По версии следствия, депутат стал директором компании и получил доход более 369 млн рублей незаконным путем. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В калининградский суд поступил иск заместителя генпрокурора на имя депутата, а также на имя его супруги Лысенко М.В. и ее матери Лысенко Н.И. Согласно решению суда, акции, принадлежащие депутату (28 500 шт.), а также матери его супруги (23 250 шт.) — взысканы в доход государства. Сумма незаконного дохода составила — 369 238 856 руб.

Согласно иску, Андрей Колесник приобрел в 2001-2002 годах 28,5% акций компании, которые оформил на подконтрольные ему компании «Молк» и «Футшток», а затем в октябре 2006 года переоформил их на свое имя по договору купли-продажи, что позволило ему стать директором АО. С целью замаскировать коммерческую деятельность депутат ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам. Так в апреле 2013 года он оформил договор о передаче 28,5% акций КМТП в доверительное управление В. Б. Муравьева, личного водителя, знакомого ему по службе в Вооруженных силах.

С марта 2011 года Андрей Колесник занимал государственные должности, в том числе являлся депутатом Калининградской областной Думы и Государственной Думы РФ. С этого же времени он приобретал активы и извлекал прибыль из транспортной и портовой отраслей, в которых принимал законодательные решения как депутат.

Дело о взыскании доли депутата стало продолжением разбирательства Генпрокуратуры с другими акционерами АО. В марте 2023 г. Калининградский областной арбитражный суд наложил арест на 46,5% акций КМТП под контролем совладельца «Совфрахта» Дмитрия Пурима. Прокуратура требовала взыскать доли в доход государства, обосновав иск тем, что порт имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства и при этом находится под контролем группы лиц с иностранным инвестором. В мае суд удовлетворил требования истца в полном объеме, но в законную силу решение пока не вступило, так как было оспорено в апелляционной инстанции.

Полина Мотызлевская