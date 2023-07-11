«Моторинвест» стал дистрибьютором Dongfeng в России

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Voyah в России, объявила о начале сотрудничества с маркой Dongfeng и получении права на дистрибуцию и продвижение легковых моделей продуктовой линейки бренда на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Моторинвест» Фото: «Моторинвест»

«Моторинвест» будет заниматься распространением, реализацией, предоставлением послепродажного, технического и гарантийного обслуживания, а также поставкам комплектующих и аксессуаров в Россию через авторизованные дилерские центры Dongfeng.

О подписании соглашения было заявлено на выставке «Иннопром»-2023 в Екатеринбурге. На стенде «Моторинвест» были представлены легковые автомобили Dongfeng, включая пикап DF6 и седан Shine Max.

Максим Вершинин

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