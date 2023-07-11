В Ладожское озеро выпустили краснокнижных нерп

Четырех редких нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщили 11 июля в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Весной их нашли на Ладоге в тяжелом состоянии.

Выпуск нерп состоялся сегодня, 11 июля. Его провели сотрудники Водоканала и Фонда друзей балтийской нервы. До этого несколько месяцев у млекопитающих проходил курс лечения в Центре реабилитации. Нерпы набрали до 15-18 килограммов, в Центр они поступили с сильным истощением, обезвоживанием и заражением паразитами.

«Они прошли курс лечения, окрепли, чувствуют себя прекрасно и готовы к самостоятельной жизни. Наша главная цель — сохранить их дикими, не дать сильно привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что они смогут сами себя прокормить»,— рассказал основатель Фонда друзей балтийской нервы Вячеслав Алексеев.

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