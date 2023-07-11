Депутата Госдумы Вадима Булавинова обвинили в избиении бывшей жены

Бывшая супруга экс-мэра Нижнего Новгорода, действующего депутата Госдумы Вадима Булавинова Надежда обвинила его в бытовом насилии. По словам ее адвоката Никиты Кубасова, женщина подала в полицию заявление, в котором сообщила о побоях со стороны бывшего мужа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Булавинов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Вадим Булавинов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Кубасов уточнил «Ъ», что после развода в доме Вадима Булавинова оставались вещи его бывшей жены. Уборщица позвонила женщине на работу и рассказала, что депутат распорядился их выбросить. Со слов адвоката, Надежда приехала в дом депутата, где он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес ей несколько ударов руками и ногами, сломав при этом нос. Спасли женщину водитель и уборщица, которые оттащили депутата.

Потерпевшая подала заявление в отдел полиции №5 Нижнего Новгорода, откуда материалы передали в региональное управление СКР. По словам адвоката, следователи проводят проверку. В областном управлении СКР официально эту информацию пока не подтвердили.

Вадим Булавинов заявил «Ъ», что первый раз видит информацию о своем нападении на бывшую супругу и не может ее комментировать. Он сообщил, что будет разбираться в ситуации, а пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о конфликте.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород