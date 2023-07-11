Польша лишила бизнесмена Кантора акций в Grupa Azoty

Польша передала под внешнее управление долю российского бизнесмена Вячеслава Кантора в Grupa Azoty. Польские власти будут искать партнера, который выкупит замороженную долю «Акрона» в Grupa Azoty и выплатит компенсацию. Об этом заявил глава министерства развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Кантор

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Вячеслав Кантор

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Grupa Azoty специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений. Группа является одним из крупнейших химических холдингов в Европе и пятым по величине производителем полиамидов.

Временный управляющий будет определять рыночную стоимость бумаг, заниматься получением разрешений на сделку, переоформлением ценных бумаг. Группе «Акрон» Вячеслава Кантора принадлежит 19,82% акций Grupa Azoty.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Будь то получение независимости от российских энергоресурсов или ограничение российского влияния и капитала»,— передает слова господина Буды польское издание money.pl.

В марте 2022 года Вячеслав Кантор попал под санкции ЕС, Великобритании, Швейцарии и Украины, при этом на Grupa Azoty санкции наложены не были. Летом 2022 года Кантор передал 45,1% акций «Акрона» троим топ-менеджерам, формально перестав быть обладателем контрольного пакета. В 2021 году он владел более 94% акций производителя минеральных удобрений «Акрон».

Состояние бизнесмена оценивается примерно в $ 5,3 млрд. Господин Кантор имеет российское, британское и израильское гражданство, ранее занимал должность главы Европейского еврейского конгресса. Свое состояние бизнесмен заработал, инвестируя в производство удобрений.

Полина Мотызлевская