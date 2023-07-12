В Госдуму внесен законопроект, который обяжет нотариусов, ведущих наследственные дела, запрашивать информацию в Центральном каталоге кредитных историй о наличии долгов у наследодателя. Предполагается, эта мера позволит заранее предупредить потенциальных наследников о долгах, которые могут перейти к ним вместе с наследством. Краснодарский юрист Виктория Меринюк считает, что законопроект не снимет проблему в полной мере.



Виктория Меринюк

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«Очевидно, что цель законопроекта — избавить потенциальных наследников от лишних действий, в случае когда масса долгов наследодателя слишком велика. Иногда она может превышать либо быть равной стоимости самого наследства. В частности, наследополучатель может прийти к выводу, что для него не будет иметь смысла принимать наследство, так как оно почти все уйдет на погашение перешедших вместе с ним долгов. Отмечу, что наследник отвечает перед кредиторами по долгам наследодателя только в пределах стоимости полученного наследства.

Но обычно люди сводят вопрос долгов наследодателя исключительно к его кредитным обязательствам. Однако это ошибочное представление. Например, у меня в работе сейчас находится дело, где гражданин унаследовал, кроме имущества, еще и алиментные обязательства умершего на крупную сумму (свыше 1 млн руб.), которые никуда не деваются ни в связи с достижением ребенком совершеннолетия, ни в связи со смертью родителя. Также это могут быть обязательства, вытекающие из расписок и судебных актов. Сведения об этих обязательствах не обязательно окажутся в распоряжении нотариуса, и требования по ним могут быть предъявлены к наследникам уже после принятия наследства.

Поэтому данная поправка лишь частично снимает проблему информирования наследников об истинном объеме обязательств наследодателя и, соответственно, не будет являться в данном случае панацеей».

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