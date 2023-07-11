На Украине конфисковали две киевские квартиры Артемия Лебедева

ВАКС Украины конфисковал две квартиры в центре Киева, принадлежащие российскому блогеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о двух квартирах — на Ярославовом Валу (138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). По данным издания «Страна», первая квартира записана непосредственно на Артемия Лебедева и была опечатана еще в январе. Вторую квартиру блогер переписал на своего друга-программиста за несколько месяцев до начала военной операции.

В июне 2022 года Артемий Лебедев посетил Запорожскую АЭС, после чего опубликовал репортаж о ситуации на станции. СБУ заочно предъявила ему обвинение в оправдании действий России в отношении Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Артемий Лебедев неоднократно высказывался о российско-украинских отношениях. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма, в 2015-м его студия придумала логотип полуострова. Весной 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

Полина Мотызлевская