Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Украине конфисковали две киевские квартиры Артемия Лебедева

ВАКС Украины конфисковал две квартиры в центре Киева, принадлежащие российскому блогеру Артемию Лебедеву. Об этом сообщила директор департамента санкционной политики Минюста Украины Инна Богатых на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Артемий Лебедев

Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Артемий Лебедев

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о двух квартирах — на Ярославовом Валу (138 кв. м) и на улице Саксаганского (193 кв. м). По данным издания «Страна», первая квартира записана непосредственно на Артемия Лебедева и была опечатана еще в январе. Вторую квартиру блогер переписал на своего друга-программиста за несколько месяцев до начала военной операции.

В июне 2022 года Артемий Лебедев посетил Запорожскую АЭС, после чего опубликовал репортаж о ситуации на станции. СБУ заочно предъявила ему обвинение в оправдании действий России в отношении Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Артемий Лебедев неоднократно высказывался о российско-украинских отношениях. В 2014 году он поддержал присоединение Крыма, в 2015-м его студия придумала логотип полуострова. Весной 2017 года СБУ запретила Лебедеву въезжать в страну из-за «совершения им деятельности, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

Полина Мотызлевская

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...