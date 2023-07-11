Семь человек претендуют на вакантное место депутата красноярского заксобрания

В Красноярском крае завершилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах в законодательное собрание в Назаровском одномандатном округе №12. Прием документов избирательная комиссия завершила вечером 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным избиркома региона, всего о намерении участвовать в выборах уведомили семь человек. Шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями. В их числе Игорь Болбат (Партия пенсионеров), специалист по кадрам муниципального учреждения «Заказчик» Назаровского района Ксения Кадакина («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»), Нина Калинина (ЛДПР), директор ООО РМЗ Иван Серебряков («Родина»), начальник Красноярской железной дороги ОАО РЖД Алексей Туманин и депутат назаровского горсовета Мадина Чевычалова (КПРФ). Кроме того, в качестве самовыдвиженца за мандат депутата заксобрания будет бороться пресс-секретарь ЗАО «Назаровское» Татьяна Базанова. Биографические данные Игоря Болбата и Нины Калининой в ГАС «Выборы» еще не внесены.

Выборы депутат краевого парламента состоятся 10 сентября 2023 года. Выборы стали необходимыми после того, как осенью прошлого года ряды депутатов в связи с переездом из Красноярска покинул первый вице-спикер Сергей Попов, входивший во фракцию «Единой России».

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Валерий Лавский