Инвестор не удержал краба

Добывающее крабов на Дальнем Востоке ЗАО «Тефида» исключено из списка держателей квот в связи с нахождением под контролем иностранного инвестора. По данным регуляторов, бенефициар компании занимал руководящие должности в американских структурах. Продажа изъятых квот вызовет интерес, но эксперты видят риски снижения объемов допустимого улова ресурса и сложности с экспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Асмирко, Коммерсантъ Фото: Владимир Асмирко, Коммерсантъ

Росрыболовство исключило ЗАО «Тефида» из перечня компаний, имеющих права на квоты на вылов краба в связи с нахождением под контролем иностранного инвестора. Это следует из приказа агентства от 29 июня, доступного в банке правовых актов. Речь идет о квотах на вылов камчатского краба, краба синего и краба-стригуна на Дальнем Востоке. На 2022 год объем вылова по этим квотам суммарно оценивался более чем в 580 тонн.

Основным владельцем «Тефиды» в отчетности компании за 2022 год назван Алексей Козлов. Речь может идти о бизнесмене, который еще в 2005 году обвинялся в нелегальном промысле биоресурсов в исключительной экономической зоне России и продаже добытых крабов в США (см. “Ъ” от 26 июля 2005 года). Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала «Тефиду» находящейся под контролем иностранного инвестора в марте 2022 года, компания оспорила решение, но суды двух инстанций «Тефиде» отказали. Постановление апелляционной инстанции опубликовано в июне 2023 года. «Тефида» обжалует решение в кассации, рассмотрение назначено на сентябрь.

Как следует из материалов суда, в ФАС выявили, что Алексей Козлов в 2018–2022 годах занимал руководящие должности в американских Marine Fishing International, Inc и Marine Fishing International, LLC, следовательно, компании можно считать иностранными инвесторами. В «Тефиде» указывали, что на начало 2023 года господин Козлов уже не входил в органы управления американских компаний. Но суды сочли, что это не опровергает выводов антимонопольного органа, поскольку Алексей Козлов утратил корпоративные функции в Marine Fishing International только в период судебного разбирательства и после выдачи заключения ФАС.

В ФАС сообщили “Ъ”, что заключение службы прошло судебную проверку и было признано законным, после чего было направлено в Росрыболовство в целях принудительного прекращения прав на добычу водных биоресурсов. В Росрыболовстве заявили, что после расторжения договоров с «Тефидой» доли квот будут выставлены на аукционы. В «Тефиде» оперативно не ответили.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев говорит, что, если судами нижестоящих инстанций не было допущено грубых процессуальных нарушений, в кассации решения отменяются нечасто. Хотя теоретически «Тефида» может представить суду некие новые доказательства отсутствия контроля со стороны иностранного инвестора, добавляет он. Если кассация подтвердит законность решения, дело можно считать решенным, добавляет партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев говорит, что изъятые квоты, скорее всего, будут пользоваться спросом на аукционах, так как краб остается ценным ресурсом в том числе в связи с потенциалом роста поставок в Китай. Как сообщали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в 2022 году Россия увеличила экспорт крабов в Китай на 41%, до 23,4 тыс. тонн, стоимостью $770 млн, или в среднем $32,9 тыс. за тонну. Но, добавляет господин Савельев, ожидаемая продажа второй части квот на краба в инвестиционных целях может изменить объем допустимого улова, а следовательно, объем добычи по квотам.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что пока на Россию приходится почти 50% на мировом рынке премиальных крабов за счет роста добычи в последние годы, но промысел может сократиться по естественным причинам. США в 2024 году запретили вылов крабов в Бристольском заливе и Беринговом море из-за сокращения популяции, напоминает он. Кроме того, добавляет эксперт, власти США закрыли рынок для российских добытчиков краба, а китайские покупатели, пользуясь ситуацией, снижают цены.

Анатолий Костырев