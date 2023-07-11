Цимбалинский путепровод обновят за четыре года

Администрация Санкт-Петербурга объявила конкурс на реконструкцию Цимбалинского путепровода. Стоимость контракта составляет 9,28 млрд рублей. Ввод путепровода запланирован на 2027 год, и такой отдаленный срок, как считают эксперты, говорит о том, что с финансированием работ пока ясной картины нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реконструкция Цимбалинского путепровода была предусмотрена соглашением, заключенным между правительством Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» в 2019 году

Фото: Wikipedia Реконструкция Цимбалинского путепровода была предусмотрена соглашением, заключенным между правительством Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» в 2019 году

Фото: Wikipedia

Реконструкция Цимбалинского путепровода была предусмотрена соглашением, заключенным между правительством Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» в 2019 году. Об этом рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры администрации Петербурга.

Цимбалинский путепровод представляет собой мостовое сооружение, проходящее над железнодорожными путями станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Таким образом, путепровод соединяет Невский и Фрунзенский районы Санкт-Петербурга через улицы Цимбалина и Белы Куна, соответственно.

«Согласно этому документу, проектная документация была подготовлена за счет РЖД и согласована с профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а сам путепровод передан в собственность города»,— сообщили в комитете.

Проектной документацией предусмотрено расширение основного участка путепровода до четырех полос, обустройство тротуара и велодорожки. Старый путепровод будет демонтирован после окончания строительства нового.

«В данный момент проводится процедура определения государственного подрядчика для выполнения реконструкции этого важного для города инфраструктурного объекта»,— уточнили в ведомстве.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 августа 2023 года. Подрядчик будет определен осенью того же года.

Реконструкция путепровода будет осуществляться поэтапно. При этом будущему подрядчику нужно будет не только построить объект, но и разработать соответствующую рабочую документацию. На завершение строительства отводится чуть больше четырех лет — до 15 декабря 2027 года.

Генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР), почетный дорожник Юрий Агафонов рассказал, что Цимбалинский путепровод играет особую роль в транспортном сообщении Петербурга.

«Цимбалинский мост — это одна из грузонапряженных переправ через железную дорогу. Реконструкция подразумевает не только ремонт, но и расширение. Пропускную способность надо увеличивать, потому что многие водители им пользуются. Это очень важный объект для города»,— объяснил Юрий Агафонов.

«Если будет финансирование, могут и раньше закончить. У нас всегда проблемы с финансированием. Но если ввод запланировали на 2027 год, это сразу говорит о том, что в полном объеме денег не хватает»,— отметил эксперт.

Согласно данным из открытых источников, путепровод был построен еще в начале ХХ века, а последний капитальный ремонт производился в 1968–1970 годах. В 2018 году Цимбалинский путепровод был закрыт на ремонт, но в результате юридических разногласий между РЖД и городскими властями он так и не был завершен. С тех пор движение по мосту осуществляется только в одну сторону, при этом проезд грузового транспорта запрещен.

Алина Трофименко