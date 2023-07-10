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Город вышел из берегов

В Нижегородской области устраняют последствия рекордного ливня

Дождь и ветер оставили в Нижегородской области без электричества около 39 тыс. человек. В Нижнем Новгороде также приходится решать проблемы с массовыми подтоплениями. Ливневая канализация в городе изношена на 90%, а на значительной территории ее вообще нет. Горожане публикуют видео и фото с «утонувшими» машинами и автобусами, а чиновники отчитываются о том, сколько техники вывели на борьбу со стихией, и просят сообщать о местах подтоплений. В районах области стихией повреждены дома, детские сады и школы. Региональный оперативный штаб сообщает, что дожди продолжатся, а главы МСУ хотят «посмотреть в глаза синоптикам».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородской области 10 июля начал работу оперативный штаб по вопросам работы ресурсоснабжающих организаций. Вторые сутки в регионе продолжается работа по устранению последствий ливня, начавшегося 9 июля. По данным областного правительства, еще 8 июля после получения прогноза погоды все компании — поставщики электроэнергии, тепло- и водоснабжения, водоотведения были переведены на усиленный режим работы. В течение двух дней информация об отключении электроэнергии поступали из Богородского, Борского, Городецкого районов, из Арзамаса и Нижнего Новгорода. Проблемы с электроснабжением испытывали около 39 тыс. жителей. В ночь на понедельник и днем 10 июля к работам по оперативному восстановлению электроснабжения в Нижегородской области привлечено около 100 бригад.

В Нижнем Новгороде коммунальщикам пришлось решать вопрос с массовыми подтоплениями на городских улицах. Как писал «Ъ-Приволжье», ливневая канализация в Нижнем Новгороде изношена на 90%, во многих районах города она либо разрушена, либо забита мусором и не справляется со своей задачей. В половине города ливневок нет совсем. Власти уже более 10 лет обсуждают планы развития ливневок, но к единому решению пока не пришли. Рассматривался вариант концессионного соглашения по ремонту и развитию ливневок с Нижегородским водоканалом и инвестициями в 20 млрд руб.

Проект был признан дорогим и нерентабельным. Позже глава города Юрий Шалабаев заявлял, что на строительство новых ливневок необходимо около 9 млрд руб. По его словам, сразу вкладывать всю сумму в коллекторы нецелесообразно, ливневку лучше ремонтировать и строить поэтапно.

По данным мэрии, только 9 июля за шесть часов в городе выпала половина месячной нормы осадков. Синоптики говорят, что последний раз такой уровень осадков фиксировали в 1929 году. В понедельник дождь стал слабее, но не прекратился. В результате на территории города образовались многочисленные подтопления, остатки ливневой канализации не справляются с образовавшимися объемами воды.

Из-за дождя и подтоплений утром 10 июля частично была остановлена работа трамваев и троллейбусов. Одной из причин этой остановки стало подтопление тяговой подстанции, питающей троллейбусное депо №2. Оно оказалось временно обесточено. Кроме того, пояснили в областном минтрансе, троллейбусы нельзя эксплуатировать на участках, где уровень воды превышает 12 см. В противном случае влага может попасть на систему обеспечения движения машины и вывести ее из строя. В течение дня движение на части маршрутов было восстановлено.

Глава города заявил, что все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий дождя. Он отметил, что в местах традиционных подтоплений в верхней части города «в целом с ливнем справились».

В заречной части сложная ситуация сложилась на Московском и Комсомольском шоссе, улицах Гаугеля, Светлоярской, Коминтерна, Чаадаева, Генерала Зимина, Краснодонцев, Кирова. На эти участки перенаправлена дополнительная техника из центральной части города. Нижегородцы в ответ на это активно публикуют в комментариях на странице Юрия Шалабаева видео и фото с городских улиц, по которым машины двигаются по двери в воде, а во дворах невозможно передвигаться из-за глубоких луж. По социальным сетям расходятся видеоролики о том, как жители помогают врачам выталкивать заглохшие в лужах машины скорой помощи и на руках выносят пассажиров из «утонувших» автобусов.

Заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что из-за сильных дождей произошли подтопления и протечки в пяти больницах Нижнего Новгорода, а также в больницах городов Бор, Кстово, Павлово, Вознесенское, Ковернино, Богородск. В клинической больнице №35 до устранения последствий протечки временно приостановлена госпитализация в хирургическое отделение. Вышли из строя шесть машин скорой помощи, их заменили резервным автопарком. Также зафиксированы протечки кровли в 11 образовательных организациях области.

Глава Арзамаса Александр Щелоков также сообщил, что от поваленных деревьев пострадали несколько детских садов и школ. Из-за плохой погоды власти перенесли на другую дату городской бал медалистов. Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что город заранее подготовился к ливню. Существующие ливневки были очищены и справились с наплывом воды. «Транспорт не остановлен, все инженерные сети в порядке, коллапса нет. Но хочется все-таки посмотреть в глаза синоптикам, которые обещали в этом году аномально жаркое лето. Беспокоюсь, все ли у них в порядке, не смыло ли их "аномальной жарой"», — отметил мэр Дзержинска.

По данным оперативного штаба, дождливая погода может сохраниться в Нижегородской области в ближайшие несколько дней. В ряде восточных районов ситуация может ухудшиться. Планируется, что штаб будет работать и координировать действия всех служб до полной нормализации обстановки.

Андрей Репин

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