В Екатеринбурге отреставрируют гостиницу «Исеть» и еще восемь памятников архитектуры за 8 млрд рублей

Компания «Деловой дом на Архиерейской» отреставрирует девять объектов культурного наследия (ОКН) в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение подписали владелец холдинга Алексей Бобров и мэр Алексей Орлов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера. Реставрация зданий и благоустройство прилегающих к ним территорий обойдется в 8 млрд руб. Работы должны завершиться до конца 2028 года.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Соглашение предполагает реконструкцию следующий ОКН:
- Гостиница «Исеть»;
- Усадьба Е.С. Бородиной;
- Дом купца Флоринского;
- Усадьба ротмистра Переяславцева;
- Дом городского головы Симонова;
- Здание земской школы;
- Усадебный дом в стиле классицизма на улице Розы Люксембург;
- Дом жилой И.А. Петрова;
- Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К».
«До реставрации в эти здания нельзя было попасть — в основном, из-за норм безопасности они были закрыты. После реставрации где-то откроются рестораны, другие коммерческие объекты — появится возможность посетить эти здания, познакомиться с ними ближе»,— пояснили в компании.
В пресс-службе отметили, что «Деловой дом на Архиерейской» в будущем планирует реализовать другие проекты по реставрации ОКН в Екатеринбурге.