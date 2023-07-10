В Екатеринбурге отреставрируют гостиницу «Исеть» и еще восемь памятников архитектуры за 8 млрд рублей

Компания «Деловой дом на Архиерейской» отреставрирует девять объектов культурного наследия (ОКН) в Екатеринбурге. Соответствующее соглашение подписали владелец холдинга Алексей Бобров и мэр Алексей Орлов, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе девелопера. Реставрация зданий и благоустройство прилегающих к ним территорий обойдется в 8 млрд руб. Работы должны завершиться до конца 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Соглашение предполагает реконструкцию следующий ОКН:

Гостиница «Исеть»;

Усадьба Е.С. Бородиной;

Дом купца Флоринского;

Усадьба ротмистра Переяславцева;

Дом городского головы Симонова;

Здание земской школы;

Усадебный дом в стиле классицизма на улице Розы Люксембург;

Дом жилой И.А. Петрова;

Усадьба «Товарищества А. Печенкина и К».

«До реставрации в эти здания нельзя было попасть — в основном, из-за норм безопасности они были закрыты. После реставрации где-то откроются рестораны, другие коммерческие объекты — появится возможность посетить эти здания, познакомиться с ними ближе»,— пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что «Деловой дом на Архиерейской» в будущем планирует реализовать другие проекты по реставрации ОКН в Екатеринбурге.

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