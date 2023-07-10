Среди российских абитуриентов растет спрос на обучение за рубежом

Российские абитуриенты интересуются вариантами получения высшего образования за границей, несмотря на международную обстановку, заявили «Ведомостям» представители сервисов, предоставляющих услуги по поступлению в иностранные университеты. В числе возникающих проблем — долгое ожидание записи в визовые центры, большие комиссии за переводы оплаты за обучение, а также невозможность краткосрочных стажировок в некоторых странах.

Гендиректор Univibes Ирина Голотова сообщила, что не принимают россиян на обучение Чехия, Польша, Латвия, Литва. По ее словам, осенью 2022 года от компании уехали за границу около 400 студентов, в этом году планируется отправить 600. «На 2024 г. с нами работают над поступлением уже 170 человек, и набор продолжается»,— уточнила она.

Компания Smapse Education в конце сентября 2022 года отметила рост спроса на услуги по предоставлению помощи для поступления: среднее количество заявок в день тогда росло на 50%. Основатель Education Index Яна Драпкина-Уэхара рассказала, что у россиян сохраняется спрос на обучение в Великобритании, США, Германии, Франции, Нидерландах и Канаде. По ее словам, сервис не сталкивался со случаями дискриминации российских студентов после начала военной операции на Украине.

Начальник управления международного сотрудничества МГПУ Дарья Миляева заявила, что студенты начали активнее переориентироваться на поступление в другие страны, в том числе азиатские. Наиболее популярными она назвала страны Латинской Америки, Иран, Саудовскую Аравию, Индонезию, Китай. Среди европейских стран, по ее словам, сохраняются контакты с Венгрией, некоторыми университетами Италии и Испании.

О том, что в 2022 году выросло число обращений по обучению за рубежом и продолжает расти, также рассказал «Ведомостям» гендиректор «Глобал диалог» Вячеслав Лычагин. Он уточнил, что студенты сталкиваются с рядом проблем из-за антироссийских санкций. «Студентам стало сложнее оплачивать счета за учебу, проживание, а родителям — переводить деньги детям. Это происходит из-за блокировки российских карт за рубежом. Мы стараемся помогать, используем дружественные юрисдикции для проведения банковских платежей»,— уточнил господин Лычагин.

Лаура Кеффер