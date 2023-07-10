Книжный сервис «Литрес» выходит на рынок Узбекистана

Сервис электронных и аудиокниг «Литрес» запускает для жителей Узбекистана сайт Litres.uz и мобильное приложение для операционных систем iOS и Android, сообщил «Ъ» представитель компании. Уточняется, что каталог будет включать 1,5 тыс. наименований на узбекском языке, а также книги на русском и других языках. К концу 2023 года в компании рассчитывают увеличить ассортимент сервиса до 4 тыс. электронных и аудиокниг.

Сейчас у ГК «ЛитРес» заключены контракты с 13 национальными издательствами, в том числе с Asaxiy books, Sharq, Adabiyot и Yangi asr avlodi.

«По нашим прогнозам, его емкость (рынка цифровых книг — «Ъ») в стране в перспективе может достигать $4–5 млн в год. Этому способствует, в первую очередь, большое количество издательств, представленных на рынке традиционных бумажных книг, около 40»,— отмечает гендиректор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев.

В декабре прошлого года сервис вышел на рынок Азербайджана, об этом сообщал Forbes. Несколько лет назад «ЛитРес» также выходил на рынки Эстонии и Польши. Сейчас онлайн- библиотека не работает в этих странах.

Юлия Юрасова