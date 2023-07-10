94,6 триллиона рублей составила накопленная задолженность нефинансовых компаний и домохозяйств перед банками и держателями долговых ценных бумаг на 1 июня 2023 года, сообщил Банк России. В годовом выражении показатель заметно вырос (на 19%), компании за счет кредитов нарастили долг быстрее (на 21%), чем домохозяйства (на 15%). Впрочем, с начала 2023 года темпы фактически сравнялись — 8% и 7% соответственно. Львиная доля задолженности населения и компаний сосредоточена в рублях (92%) и за год изменилась незначительно. Долги компаний в валюте в годовом выражении росли быстрее, чем в рублях, в силу курсовой переоценки, валютная же задолженность домохозяйств снизилась на 32%.