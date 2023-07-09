Начальственная психиатрия

Работодателей обяжут направлять сотрудников на психиатрический скрининг в случае, если на профосмотре или при трудоустройстве обнаружатся признаки психзаболевания. Это следует из нового порядка проведения медосмотров граждан. Эксперты полагают, что это реакция регуляторов на снижение общего уровня психического здоровья граждан из-за пандемии, усиления геополитического противостояния и санкционного давления. Однако пока не ясно, как будет применяться эта мера. Например, будет ли отказ от похода к психиатру поводом к увольнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минздрав разработал новый порядок проведения медицинских осмотров граждан при поступлении на определенную работу или периодически в течение всей трудовой деятельности. Проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов, он заменит действующий нормативный акт (№29н от 28 января 2021 года). Речь идет о работниках, занятых на вредном производстве (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также работниках организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений и «некоторых других работодателей, которые проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний».

Документ регламентирует стандартные правила проведения осмотров: периодичность, состав врачебной комиссии, перечень медицинских противопоказаний для выполнения тех или иных работ. Но в нем есть и любопытные нововведения. Как следует из приложения №1 приказа, в случае выявления у работника или у поступающего на работу гражданина «психических расстройств, психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности или их признаков» работодатель должен будет в обязательном порядке направлять его на психиатрическое освидетельствование.

В пояснительной записке говорится, что необходимость изменений возникла, когда Минздрав утвердил новый порядок проведения медицинского психиатрического освидетельствования.

Документ вступил в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Он разрешает родственникам человека, который из-за болезни представляет непосредственную опасность для себя или окружающих, а также врачам любой специальности, должностным лицам и «иным гражданам» в неотложных ситуациях устно заявить врачам-психиатрам о необходимости психиатрического освидетельствования. Специалист в таком случае должен принять решение немедленно. Если состояние потенциального пациента не острое, заявление нужно подавать в письменном виде.

Психиатр телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова «не видит большой проблемы» в том, чтобы направлять на консультацию сотрудника, который вызывает беспокойство. По ее словам, это касается любых категорий сотрудников и любых профессий, но особенно тех, чья работа связана с опасными условиями труда, где можно нанести вред себе или окружающим — например, с управлением транспортным средством, работой с детьми. «Это скорее проблема стигматизации в обществе самой по себе психиатрической помощи,— комментирует госпожа Бурделова.— У нас считается чем-то постыдным не только психическое заболевание, а уже сам факт обращения к врачу-психиатру. Но на самом деле это часть обычного медицинского осмотра». Елена Бурделова подчеркивает, что эта мера может помочь более раннему выявлению, потому что, даже имея психическое заболевание, сам человек редко обращается к врачу: «Он не понимает, что с ним не так, а как раз на работе коллеги могут это заметить и помочь предотвратить развитие заболевания».

Психиатр-нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев указывает, что пока до конца не ясно, как будет применяться новое положение: «Во-первых, оно требует получения диагноза для человека. Если раньше при обнаружении каких-либо отклонений человеку только отказывали в трудоустройстве, то сейчас обязательно должен быть поставлен диагноз. Во-вторых, статья 77 ТК РФ предусматривает расторжение трудового договора по медицинским показателям, если работодатель не может перевести сотрудника на другую подходящую должность. Не ясно, что произойдет, если человек откажется от освидетельствования в психиатрическом диспансере. И будет ли считаться отказ от медицинского освидетельствования основанием для увольнения».

В целом, полагает господин Исаев, внедрение процедуры освидетельствования может рассматриваться как реакция регуляторов на снижение общего уровня психического здоровья из-за пандемии и усиления геополитического противостояния и санкционного давления. Нормативный акт, подчеркивает он, станет полезен, если будут правильно определены критерии оценки психического здоровья и появится возможность своевременного выявления и лечения психических расстройств у работников: «В таком случае это будет способствовать созданию безопасной рабочей среды и снижению риска производственных несчастных случаев или негативных последствий для работников и окружающих».

В конце 2022 года президент Владимир Путин, напомним, заявил о необходимости сделать психиатрическую помощь более доступной для граждан. С тех пор Минздрав поэтапно модернизирует психиатрическую службу в России.

С 1 июля медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения оказывается по новому порядку.

Теперь в поликлиниках появятся кабинеты медико-психологической поддержки. В рамках ОМС туда можно будет обратиться за психологической помощью; для этого министерство ввело новую ставку — медицинского психолога. Ранее Минздрав впервые утвердил клинические стандарты оказания помощи при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Помощь людям с ПТСР особенно актуальна в условиях проведения специальной военной операции.

В марте 2023 года ведомство предложило разрешить терапевтам и педиатрам переучиваться на психиатров за пять месяцев, а в мае представило проект профессиональной переподготовки врачей по направлению «Диагностика психических расстройств». Курс занимает 72 академических часа; его смогут пройти терапевты, педиатры, кардиологи, гастроэнтерологи, гериатры и врачи общей практики.

Наталья Костарнова