Главные новости за выходные 8–9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил о возвращении в страну из Турции бойцов «Азова» (признан в РФ террористическим и запрещен): командира Дениса Прокопенко, замкомандира Святослава Паламаря, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского, майора нацгвардии Олега Хоменко и полковника нацгвардии Дениса Шлеги. Они были переданы Турции из российского плена при обмене с Украиной в сентябре 2022 года. Господин Зеленский говорил, что пятеро лидеров «Азова» до конца боевых действий должны будут оставаться в Турции. В Кремле обвинили Турцию и Украину в нарушении договоренности.

Приграничные с Украиной регионы 9 июля подверглись ракетным атакам. На подлете к Крымскому мосту силами ПВО была сбита крылатая ракета. Подробностей власти не привели, но примерно на час было закрыто движение по Крымскому мосту. Две ракеты были сбиты над Брянской областью (облмками разрушило лесопилку). Еще одна ракета сбита над Ростовской областью — повреждены кровли двух строений.

Власти Украины официально признали причастность к подрыву Крымского моста 8 октября 2022 года. В 500-й день с ввода российских войск на Украину заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала 8 июля список того, что было сделано в определенные дни с того момента: «273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику».

Власти ЦАР прокомментировали сообщение агентства Reuters о выводе бойцов ЧВК «Вагнер» из страны. Пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем назвал произошедшее «не окончательным уходом, а ротацией»: «Одни уйдут, другие придут».

Президент Джо Байден 8 июля заявил, что США ликвидировали все запасы химического оружия. Он вновь обвинил Россию и Сирию в «незаявленных программах» по химическому оружию. Москва и Дамаск такие обвинения неоднократно отвергали.

В Узбекистане 9 июля завершилось голосование на выборах президента. Из-за высокой активности избирателей к 11:00 (09:00 мск) выборы были признаны состоявшимися — явка превысила положенных по закону 33%. К обеду явка превысила 50%. Результаты выборов пока неизвестны, ведется подсчет голосов.