Производство бутилированной воды на Кубани с начала года выросло на 83%

Производство бутилированной воды в Краснодарском крае по итогам мая 2023 года выросло на 83% в сравнении с показателями января текущего года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе портала национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Всего за период с января по май в крае произвели 146,3 млн литров бутилированной воды. Если в январе производители выпустили 20,7 млн л воды, то уже к маю выпуск увеличился до 38 млн л.

«Продажи бутилированной воды в Краснодарском крае с января по май 2023 года – 72,6 млн литров»,— говорится в сообщении.

По объемам продаж лидирует негазированная питьевая вода (73%). Далее следуют газированная питьевая (14%) и минеральная вода (10%). Наименьшая доля продаж пришлась на негазированную минеральную бутилированную воду (3%).

В Адыгее за тот же период производство указанной позиции выросло на 60%. По итогам мая 2023 года в республике произвели 3,3 млн л бутилированной воды. За период с января по май текущего года — 13,5 млн л.

Анастасия Донскова

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