Последовательница Мэнсона может выйти на свободу спустя 50 лет тюремного заключения

Самая молодая последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона 73-летняя Лесли Ван Хаутен будет досрочно освобождена через несколько недель. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на адвоката Ван Хаутен Нэнси Тетро. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом не будет обжаловать решение апелляционного суда, разрешившего в мае досрочное освобождение.

Чарльз Мэнсон в августе 1969 года приказал своим последователям убить семь человек. Одной из жертв стала беременная актриса Шарон Тейт. В то время Лесли Ван Хаутен было 19 лет. Ее признали виновной в нанесении смертельных ударов ножом владельцу продуктового магазина Лено Лабианке и его жене Розмари в их доме в Лос-Анджелесе 10 августа 1969 года.

Ван Хаутен отбывает пожизненное заключение, она провела в тюрьме более 50 лет, сообщает Reuters. Комиссия рекомендовала ее к досрочному освобождению пять раз с 2016 года. Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.

Мария Федотова