Президент Финляндии: решение о закрытии генконсульства страны в Петербурге стало неожиданностью

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что решение России о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало неожиданным для Хельсинки. Об этом сообщил сам президент 8 июля финскому изданию STT.

По его словам, закрытие консульства «вывело ситуацию в новое измерение». Ниинистё заявил, что Финляндия готовит ответные меры на закрытие генконсульства в Петербурге. При этом не известно, о каких именно мерах идет речь. По словам президента Финляндии в его Twitter, Хельсинки задумывается над закрытием генконсульства России в Турку.

Напомним, что 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в министерство был вызван посол Финляндии Анттии Хелантеря. Согласно заявлению МИД, ему был заявлен решительный протест. Позже Москва сообщила, что закроет генконсульства страны в Санкт-Петербурге и вышлет девять финских дипломатов.

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