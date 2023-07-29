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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

30 июля исполняется 75 лет президенту ИМЭМО РАН, академику РАН Александру Дынкину

Александр Дынкин

Александр Дынкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Дынкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов:

— Уважаемый Александр Александрович! Дорогой Саша! Ты прекрасно знаешь, что в твой возраст никто не верит, не веришь в него и ты сам, но это не повод не поздравить тебя! За несколько ярких десятилетий нашей дружбы и профессионального общения не перестаю восхищаться твоим талантом востребованного практикой ученого и гениального организатора больших коллективов и сложных проектов. Палитра твоих интересов включает поистине всю мировую экономику и международные отношения, а инженерное происхождение придает твоим изысканиям должную устойчивость и системность. Именно эти качества позволили тебе вывести великий ИМЭМО на новую орбиту! Склонность к «интеллектуальному собственничеству» не умаляет твоего умения плодотворно сотрудничать с коллегами по цеху — кооперация с МГИМО тому яркий пример. Пусть внешняя сдержанность и умение нести себя вводят в заблуждение сторонних людей, но друзья знают, что за академической холодностью скрываются неистребимое жизнелюбие, страсть к новым успехам, тонкая ирония и совсем уж глубоко — самоирония. Желаю тебе яркого праздника в кругу твоей замечательной семьи, друзей и соратников! С днем рождения!

30 июля исполняется 55 лет президенту издательской группы «Эксмо-АСТ» Олегу Новикову

Олег Новиков

Олег Новиков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Олег Новиков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского книжного союза Сергей Степашин:

— Олег, дружище! Тебе удалось создать ведущее в стране издательство, собрать команду талантливых авторов и редакторов, стать лидером отечественного книжного рынка и заявить о себе в топ-50 мирового книгоиздания. Выпуская тысячи книг в год от Аристотеля до Водолазкина, не забывай, что с успешных и талантливых — особый спрос, а в случае с такой сущностью, как Книга,— и особая ответственность за просвещенность нации, за любовь к чтению, тягу к образованию. Пусть служение литературному Слову, а вместе с ним — образованию и культуре, подлинному гуманизму продолжает доставлять тебе искреннюю радость и мотивировать на поиск новых талантов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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