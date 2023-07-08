Не прячьте наши ценности по банкам и углам

Закрепить за одним из федеральных ведомств контроль за проводимой в России политикой по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей предложил зампред Совета федерации Константин Косачев. Инициатива прозвучала в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде РФ. Участники мероприятия дружно подхватили идею, согласившись, что для противостояния «агрессивному давлению требуются и дополнительные ресурсы, и полномочия». Однако никто так и назвал, какое ведомство в состоянии справится с такой задачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Косачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В пятницу в Совфеде прошло заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, посвященное «актуальным вопросам сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке». Участники, в частности, обсудили, как противостоять в этой связи «деструктивным неолиберальным установкам».

Напомним, в конце 2022 года президент России утвердил своим указом «Основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В нем сказано, что это «документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности», а сами ценности названы «основой российского общества».

Чиновники отчитались о проводимой в их ведомствах работе по реализации утвержденной главой государства политики. Так, замминистра культуры Андрей Малышев рассказал, что на сайте «Культура.рф» публикуются «материалы по нематериальному наследию, популярные в том числе у молодежи». «С 1 сентября в два раза увеличивается количество часов на преподавание истории в вузах»,— отчиталась замглавы Минобрнауки Ольга Петрова. Более того, уже 6 тыс. преподавателей, по словам чиновницы, прошли подготовку по «Основам российской государственности» — новому обязательному курсу в университетах. А статс-секретарь Минпросвещения Андрей Корнеев добавил, что в новом учебном году повсеместно появится должность «советника по воспитанию» при директорах образовательных учреждений.

Зампред Совета федерации Константин Косачев, однако, обратил внимание, что в ведомствах «идет разброс и дублирование функций». «Для обеспечения эффективной реализации госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей необходимо создание организационно-правовых механизмов межведомственной координации деятельности по защите этих ценностей,— заявил господин Косачев.— Предлагаю закрепить за одним из государственных органов полномочия по координации такой деятельности». Он добавил, что «противники, уже не стесняясь, ведут курс на стирание, запрет российского культурного и исторического наследия»: «Чтобы противостоять такому агрессивному давлению, требуются и дополнительные ресурсы, и полномочия для тех структур, которые занимаются этой работой».

«Межведомственный орган, который координирует проводимую политику, необходим, так как сами ведомства не могут объективно оценить свою работу»,— поддержал директор института культурного и природного наследия им. Лихачева Владимир Аристархов. Также такое ведомство, по мнению общественного деятеля, должно будет заняться гармонизацией нормативных актов по теме. «Всего лишь 12% федеральных документов соответствуют стратегии национальной безопасности, а в остальных каких только ценностей у нас нет — и демократические, и гуманистические, и базовые, и не базовые»,— пожаловался господин Аристархов.

С этим согласился и сенатор от Татарстана Александр Терентьев: «Стратегические документы разрабатываются несколько лет, но ставятся одни вопросы, а центра ответственности нет. Поэтому отсутствует анализ проблем и не делаются выводы». Сенатор настаивал на необходимости более тонкого регулирования особенно в информационной среде: «Увеличиваются запреты на различные формы информации, а нужно работать со смыслами. Это возможно только при межведомственном взаимодействии и отдельном органе, все это контролирующем».

Впрочем, никто из выступающих так и не предположил, какое же ведомство способно взять на себя роль локомотива по продвижению «традиционных российских духовно-нравственных ценностей в новой геополитической обстановке». Прозвучавшие предложения будут объединены в итоговом документе по результатам мероприятия и направлены законодателям и представителям исполнительной власти.

Между тем замглавы Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин рассказал собравшимся, что разработка новой редакции стратегии государственной национальной политики РФ уже стартовала. Основное внимание будет уделено «укреплению единства и сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей», заверил он.

Полина Ячменникова