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Коммерсантъ FM
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Рэпера Пашу Техника арестовали на 13 суток за демонстрацию нацистской символики

Тверской районный суд города Москвы арестовал рэпера Пашу Техника (настоящие имя Павел Ивлев) на 13 суток за демонстрацию нацистской символики. На руке исполнителя набита татуировка с изображением героя мультфильма Карлсона с пропеллером в форме свастики. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Исполнитель признан виновным в совершении административного правонарушения с возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Весной 2022 года Паша Техник демонстрировал свои татуировки в роликах на YouTube-канале «Дух провинции», среди них были гриф, сидящий на железном кресте, а также Карлсон, за спиной которого располагался пропеллер в форме свастики.

Паша Техник — один из основателей рэп-группы «Kunteynir». Скандальную славу рэпер получил из-за многочисленных инцидентов, связанных с употреблением наркотиков. В 2009 году его приговорили к пяти годам лишения свободы. С 2009 по 2013 год группа «Kunteynir» приостановила свою деятельность из-за ареста и последующего тюремного заключения лидера.

С 2021 года исполнитель лечится от наркозависимости. У Паши Техника было две крупные передозировки — последняя случилась летом 2022-го, его увезли в реанимацию, он впал в кому. В июле этого года рэпер закончил свое последнее лечение в реабилитационном центре и сейчас посещает собрания «Анонимных наркоманов».

Полина Мотызлевская

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