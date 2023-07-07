Поставки для СВО привели в СИЗО

В Ставропольском крае суд арестовал до 20 августа экс-министра по национальной политике и делам казачества Александра Писаренко. Бывший чиновник обвиняется в том, что в 2022 году при закупке товаров для участников СВО вступил в сговор с предпринимателями, в результате этого цены были завышены на 76 млн руб. Весной 2023 года уголовное дело было возбуждено в отношении экс-директора ГКУ «Ставропольский краевой казачий центр» Андрея Воронцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Писаренко

Фото: gubernator.stavkray.ru Александр Писаренко

Фото: gubernator.stavkray.ru

Информацию об аресте Александра Писаренко подтвердили «Ъ» в Ленинском районном суде Ставрополя. По данным суда, экс-чиновник обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно представленным следствием материалам, в 2022 году занимавший тогда пост председателя Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества Александр Писаренко «совместно с иными лицами из числа индивидуальных предпринимателей заключил государственные контракты на поставку товаров для обеспечения нужд участников специальной военной операции».

Однако, по данным следствия, разница между рыночной стоимостью закупленных в зону СВО товаров и стоимостью, указанной в государственных контрактах, составила 76 млн 97 тыс. 799 руб.

Эти деньги, как полагает следствие, чиновник «совместно с иными лицами» похитил и распорядился по собственному усмотрению, чем причинил министерству Ставропольского края по национальной политике и делам казачества ущерб в особо крупном размере.

В результате ходатайство следствия было удовлетворено. Господин Писаренко арестован до 20 августа 2023 года.

Господин Писаренко с 2014 года возглавлял Комитет по делам национальностей и казачества, а осенью 2022 года, когда комитет преобразовали в министерство, стал руководить новым ведомством. В мае 2023 года он неожиданно написал заявление об отставке со своего поста якобы по состоянию здоровья. Правда, отставка совпала с информацией о возбуждении уголовного дела в связи с поставками товаров в зону СВО бывшего руководителя «Ставропольского краевого казачьего центра» Андрея Воронцова, который с января 2023 года работал в должности помощника губернатора Ставропольского края. А также является старшим товарищем атамана Ставропольского окружного казачьего общества.

Господина Воронцова подозревали, что он мог быть причастен к заключению контрактов с рядом предпринимателей на поставку резиновых сапог, карематов и спальных мешков в зону СВО, цена на которые была завышена на 10 млн руб.

Ставропольский казачий центр структурно подчиняется краевому министерству по национальной политике. В числе государственных задач, которые декларируются центром, духовное возрождение казачества, «развитие образования, культуры, воспитания», создание условий для привлечения казачества к государственной службе.

Александра Ларинцева, Пятигорск