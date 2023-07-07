Заводчане предпочли ретро

Жители крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района обсудили концепцию первого за 88 лет масштабного благоустройства центрального парка. Он был спроектирован советским архитектором Александром Никольским в 1930-е годы прошлого века. Десять лет назад парк удалось отбить от застройки, теперь автозаводцы просят полностью сохранить зеленую зону, добавить к ней спортплощадки и восстановить сгоревший конструктивистский кинотеатр «Родина». Проектирование и часть работ профинансирует Горьковский автозавод (ГАЗ), стоимость реновации может быть сравнима с реконструкцией парка «Швейцария», в который вложили около 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автозаводский парк в Нижнем Новгороде дождался реконструкции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Автозаводский парк в Нижнем Новгороде дождался реконструкции

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг во Дворце культуры ГАЗ состоялись общественные обсуждения будущего благоустройства Парка культуры крупнейшего в Нижнем Новгороде Автозаводского района. Мероприятие собрало свыше сотни автозаводцев разных поколений. На днях мэрия и Горьковский автозавод (входит в группу ГАЗ Олега Дерипаски) наконец официально договорились о первой за 88 лет масштабной реновации парка, давно анонсированной в кулуарах мэрии и областного правительства. Благоустройство планируется провести на площади около 50 га. Возможную стоимость работ по реконструкции парка чиновники и группа ГАЗ называть пока отказываются. Отметим, что в 2020–2021 годах реновация схожего по площади парка Швейцария в Приокском районе города обошлась почти в 4 млрд руб., большая часть которых поступила из федерального бюджета.

«Мечты о реконструкции парка начинают сбываться, центральное место Автозаводского района будет благоустроено»,— радовался глава района Александр Нагин, обещавший реновацию в интервью «Ъ» еще в 2021 году.

Он напомнил, что парк был построен в 1930-х годах прошлого века по проекту архитектора Александра Никольского — автора винтажных фонтанов, деревянных арок, широких центральных аллей и искусственных озер, как это было модно в период советского постконструктивизма. Глава предложил сохранить парк в нынешнем виде, окончательно удалив шашлычные и воссоздав некогда популярный шахматный дом для любителей этой интеллектуальной игры. В последние десятилетия им пришлось сначала переместиться на лавочки у памятника зенитчикам, оборонявшим завод в годы Второй мировой войны, а затем и вовсе покинуть парк. Матерям с детьми необходимо оставить тихие зоны, а спортивной молодежи добавить площадок, сохранив при этом наследие архитектора Никольского с учетом потребностей поколений, считает Александр Нагин.

О важности сохранения озерной части парка заявил известнейший в городе «морж» и депутат заксобрания Андрей Тарасов. Он хоть и не является автозаводцем, но зимой предпочитает нырять в прорубь именно на парковом озере. «Это единственное озеро, где есть оздоровительный центр для «моржей». Необходимо обустраивать береговую зону, делать раздевалки, тянуть коммуникации. Со всего города люди хотят моржевать»,— призвал господин Тарасов. Он напомнил, что Нижний Новгород оборудован бассейнами лишь на 30% от потребности горожан, поэтому парковые озера для купания зимой и летом необходимо задействовать максимально.

Концепцию и разработку проектно-сметной документации реконструкции парка в рамках программы «Новый социальный вектор» профинансирует ГАЗ, затем вместе с администрацией города холдинг будет искать средства на благоустройство, напомнила депутат городской думы Мария Кузнецова. По ее словам, концепцию разработает муниципальный институт «Нижегородгражданпроект», отметившийся уже реализованными проектами благоустройства в Автозаводском районе.

«ГАЗ выделит средства на разработку документации, а затем совместно с властями мы определим дальнейшие источники финансирования»,— подчеркнула депутат, немного скорректировав заявления Александра Нагина о финансировании ГАЗом значительной части работ.

Параллельно выяснилось, что идею реконструкции парка предложили сами работники завода, неоднократно обращавшиеся по этому поводу к своему руководству. Кроме работников ГАЗа, членов профсоюза и ветеранов предприятия на общественных обсуждениях собрались представители паркового бизнеса и спортивных объединений, экскурсоводы и общественники. Сопредседатель попечительского совета Автозаводского парка Виктория Алешина напомнила, как 10 лет назад активисты отбили парк, часть которого хотели вырубить и отдать под строительство аквапарка. Закончилась эта история в Верховном суде.

В ходе обсуждения собравшихся разделили на фокус-группы и предложили им подумать над будущим парка. Решения оказались похожими. Автозаводцы предпочитают парк в стиле ретро, разделенный на секции для спокойного отдыха, спорта и досуга с музыкой и праздниками. Парк должен остаться в рамках проекта архитектора Никольского, ему необходимы дополнительные входы и туалеты. Озеро необходимо благоустроить с учетом возможностей для массового плавания, улучшить пляж, организовать футбольные и волейбольные площадки. Зимой в парке нужна хоккейная коробка и площадки под другие виды спорта. По мнению участников обсуждения, необходимо окончательно избавиться от шашлычных и запретить продавать в парке спиртное. Также предложено восстановить сгоревший в 2000-х деревянный кинотеатр «Родина» и «ракушку» для выступления оркестров.

Предложения автозаводцев «Нижегородгражданпроект» пообещал объединить в будущем проекте и на стадии работы над концепцией благоустройства собрать их снова в ноябре-декабре 2023 года.

Роман Рыскаль