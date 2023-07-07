TMZ: полиция США расследует заявление Бритни Спирс о побоях, нанесенных телохранителем баскетболиста НБА

Представители американской певицы Бритни Спирс подали заявление в полицию Лас-Вегаса о нанесении ей побоев, сообщает TMZ. По данным издания, певицу ударил глава охраны клуба НБА «Сан-Антонио» Дамиан Смит, который сопровождал игрока команды Виктора Вембаньяму. Как сообщил TMZ источник в полиции, правоохранительные органы возбудили уголовное дело и его, скорее всего, передадут в окружную прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бритни Спирс Фото: Mario Anzuoni / Reuters Виктор Вембаньяма Фото: Troy Taormina / USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Бритни Спирс Фото: Mario Anzuoni / Reuters Виктор Вембаньяма Фото: Troy Taormina / USA TODAY Sports / Reuters

Как утверждает TMZ со ссылкой на источник, инцидент произошел в ресторане Catch в отеле ARIA в Лас-Вегасе. Госпожа Спирс подошла к Вембаньяме для того, чтобы сфотографироваться с ним. Она коснулась его правого плеча, чтобы обратить на себя внимание, после чего господин Смит ударил ее сзади и певица упала.

Издание сообщило, что госпожа Спирс «взяла себя в руки» и вернулась к своему столику. Через некоторое время ударивший певицу телохранитель подошел к ней и извинился, а госпожа Спирс приняла извинения. Как передает TMZ, он заявил, что не узнал ее, когда она подходила к спортсмену.

Эрдни Кагалтынов