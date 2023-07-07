Главные новости к утру 7 июля

Журналистка Елена Милашина рассказала о нападении на нее и адвоката «Команды против пыток» Александра Немова в Грозном 4 июля. Ее монолог опубликовала «Новая газета».

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет предоставлять Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала из-за опасений за обороноспособность страны.

В ходе опроса, проведенного в мае Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), предприятия заявили о рекордной с 2013 года нехватке трудовых ресурсов. Подробнее — в материале «Ъ».

ФАС России направила в бюджет 7,51 млрд руб., перевыполнив план по доходам на 2022 год на 251%.

Twitter обвинил компанию Meta (запрещена в России как экстремистская) в переманивании своих бывших сотрудников для разработки Threads и угрожает подать иск, сообщил портал Semafor.

Румыния откроет центр подготовки пилотов истребителей F-16 для обучения пилотов союзников и партнеров по НАТО, в том числе Украины.

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней.

Yadro планирует разработать и выпустить смартфон под брендом Kvadra. Производство может быть начато в Дубне в конце 2024 года. Подробнее — в материале «Ъ».