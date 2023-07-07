«Новая газета» опубликовала рассказ Елены Милашиной о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Грозном

Журналистка Елена Милашина рассказала о нападении на нее и адвоката «Команды против пыток» Александра Немова в Грозном 4 июля. По ее словам, по дороге из аэропорта в город их машину окружили три машины с людьми в черных платках, которые затем избили ее и господина Немова. Ее монолог опубликовала «Новая газета».

Как рассказала госпожа Милашина, они прилетели в Грозный рано утром и взяли в аэропорту такси. По пути в Грозный недалеко от аэропорта их окружили три машины с людьми в черных платках.

«Нас заставили съехать на обочину, водителя из машины вытащили, к нам засели несколько вот этих вот мужчин и начали нас бить. Наклонили нас так, чтобы головы были ниже колен, в этот же момент, как мы потом поняли, пырнули Сашу в ногу ножом, а мне очень сильно ударили по шее»,— сказала она. Она добавила, что в группе нападавших было 10-15 человек.

Нападавшие попытались уехать на машине такси, но не смогли, так как у автомобиля заглох мотор. Нападавшие вытащили Елену Милашину и Александра Немова из машины, отвели в овраг и стали избивать. По ее словам, они в том числе использовали полипропиленовые палки. У госпожи Милашиной потребовали отдать пароль от телефона и компьютера и угрожали отрезать палец на правой руке, чтобы разблокировать телефон.

«Но у меня айфон старенький, и он в этой ситуации взбунтовался и перестал отвечать на тык пальца. И поэтому, видимо, они передумали палец резать»,— сказала Елена Милашина. Она добавила, что пыталась объяснить, что не может выполнить требование, потому что у нее «длинные пароли, не цифровые» и она помнит их «не головой, а руками». Однако нападавшие ей не поверили.

После нападавшие облили Елену Милашину обрили налысо и облили зеленкой. «В какой-то момент у них, видимо, уже стало время поджимать. Они положили нас с Сашей, заставили считать до ста и ушли. Видимо, как раз пошли отчитываться кому-то, что вот они забрали технику, но не получили пароли от моего айфона и от Сашиного телефона»,— сказала она.

Однако нападавшие снова вернулись и еще раз избили журналистку и адвоката. После они все-таки ушли, забрав с собой всю технику, но оставили деньги и банковские карты. «Поднялись из этого оврага. Уже подошел этот таксист, который, видимо, пережидал, когда они уедут, чтобы можно было забрать свою машину. И он отвез нас в больницу»,— добавила Елена Милашина.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева По дороге из аэропорта на них напали неизвестны. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей, у него — множественные гематомы и ушибы. Сейчас они находятся в московской больнице. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чечне возбудило уголовное дело по факту нападения по статьям об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Олеся Павленко