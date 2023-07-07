Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новая газета» опубликовала рассказ Елены Милашиной о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Грозном

Журналистка Елена Милашина рассказала о нападении на нее и адвоката «Команды против пыток» Александра Немова в Грозном 4 июля. По ее словам, по дороге из аэропорта в город их машину окружили три машины с людьми в черных платках, которые затем избили ее и господина Немова. Ее монолог опубликовала «Новая газета».

Как рассказала госпожа Милашина, они прилетели в Грозный рано утром и взяли в аэропорту такси. По пути в Грозный недалеко от аэропорта их окружили три машины с людьми в черных платках.

«Нас заставили съехать на обочину, водителя из машины вытащили, к нам засели несколько вот этих вот мужчин и начали нас бить. Наклонили нас так, чтобы головы были ниже колен, в этот же момент, как мы потом поняли, пырнули Сашу в ногу ножом, а мне очень сильно ударили по шее»,— сказала она. Она добавила, что в группе нападавших было 10-15 человек.

Нападавшие попытались уехать на машине такси, но не смогли, так как у автомобиля заглох мотор. Нападавшие вытащили Елену Милашину и Александра Немова из машины, отвели в овраг и стали избивать. По ее словам, они в том числе использовали полипропиленовые палки. У госпожи Милашиной потребовали отдать пароль от телефона и компьютера и угрожали отрезать палец на правой руке, чтобы разблокировать телефон.

«Но у меня айфон старенький, и он в этой ситуации взбунтовался и перестал отвечать на тык пальца. И поэтому, видимо, они передумали палец резать»,— сказала Елена Милашина. Она добавила, что пыталась объяснить, что не может выполнить требование, потому что у нее «длинные пароли, не цифровые» и она помнит их «не головой, а руками». Однако нападавшие ей не поверили.

После нападавшие облили Елену Милашину обрили налысо и облили зеленкой. «В какой-то момент у них, видимо, уже стало время поджимать. Они положили нас с Сашей, заставили считать до ста и ушли. Видимо, как раз пошли отчитываться кому-то, что вот они забрали технику, но не получили пароли от моего айфона и от Сашиного телефона»,— сказала она.

Однако нападавшие снова вернулись и еще раз избили журналистку и адвоката. После они все-таки ушли, забрав с собой всю технику, но оставили деньги и банковские карты. «Поднялись из этого оврага. Уже подошел этот таксист, который, видимо, пережидал, когда они уедут, чтобы можно было забрать свою машину. И он отвез нас в больницу»,— добавила Елена Милашина.

Утром 4 июля Елена Милашина и Александр Немов прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева По дороге из аэропорта на них напали неизвестны. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы кистей рук, ушибы мягких тканей, у него — множественные гематомы и ушибы. Сейчас они находятся в московской больнице. Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чечне возбудило уголовное дело по факту нападения по статьям об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Подробнее о нападении — в материале «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...