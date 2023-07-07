СМИ: Twitter угрожает Meta судом из-за запуска Threads

Twitter обвинил компанию Meta (запрещена в России как экстремистская) в переманивании своих бывших сотрудников для разработки аналога соцсети Threads. Twitter угрожает Meta подать иск. Об этом сообщил портал Semafor.

По информации издания, представитель Twitter Алекс Спиро отправил письмо главе Meta Марку Цукербергу. В нем он обвинил Meta в систематическом и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter, а также найме экс-сотрудников соцсети, которые имеют и продолжают иметь доступ к крайне конфиденциальной информации.

«Twitter оставляет за собой все права, включая право добиваться как гражданских средств правовой защиты, так и судебного запрета, чтобы предотвратить любое дальнейшее сохранение, раскрытие или использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta»,— сказано в письме.

Неназванный представитель Meta в разговоре с Semafor назвал обвинения Twitter необоснованными. По его словам, в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников Twitter.

Threads, который должен стать аналогом Twitter, запустили в ночь на 6 июля. Приложение стало доступно в магазинах приложений Apple и Google Android более чем в 100 странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии. В приложении доступен русский язык. За сутки приложение вышло на первое место по скачиваниям в App Store в России и США.

Олеся Павленко