Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и ливней

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней. Об сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ночь на 7 июля и до конца суток в Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что за сутки выпадет более 25 миллиметров осадков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК»,— сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

В ведомстве призвали жителей Москвы не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили в случае ухудшения погоды.

Олеся Павленко