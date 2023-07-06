Главные новости за 6 июля. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

В результате обстрела села Новопетровка Валуйского округа Белгородской области мужчина получил ранение в живот и скончался в машине скорой помощи.

За минувшие сутки по Белгородской области ВСУ нанесли около 90 ударов.

Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко сложили мандаты депутатов белгородской облдумы.

Бывший гендиректор футбольного клуба «Тамбов» получила три года условно за мошенничество.

За вакантный мандат депутата Госдумы от Липецкой области будут бороться два кандидата по фамилии Токарев.

Орловская область получит более 1 млрд рублей на «ускоренное завершение» расселения ветхого жилья.

Земельные участки обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации выставлены на повторные торги.

Александр Бастрыкин проконтролирует проверку отравления детей в воронежском оздоровительном лагере.