За вакантный мандат депутата Госдумы от Липецкой области будут бороться два кандидата по фамилии Токарев

ЦИК России 5 июля заверила списки кандидатов, выдвинутых партией «Коммунисты России» на сентябрьские дополнительные выборы депутатов Госдумы восьмого созыва по одномандатным округам. Согласно постановлению, по Липецкому одномандатному избирательному округу №114 выдвинулся бывший член местного избиркома 58-летний Олег Токарев. Дополнительные выборы были объявлены после смерти этой весной 77-летнего парламентария от «Единой России» и предпринимателя Николая Борцова.

Бывший член избиркома будет противостоять на выборах своему однофамильцу — лидеру фракции КПРФ в региональном парламенте Сергею Токареву. В липецком обкоме партии еще на прошлой неделе предполагали, что отставка Олега Токарева из избиркома является обязательной и формальной процедурой для участия в выборах для конкуренции их кандидату: «На спойлера, очевидно, возлагаются большие надежды».

Аналогичная ситуация противостояния двух кандидатов-однофамильцев наблюдалась на выборах в Госдуму в 2021 году по другому липецкому округу — №115.

Тогда, впрочем, Олег Токарев противостоял коммунисту Сергею Токареву как представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Победу тогда одержал кандидат «Единой России» Михаил Тарасенко.

Олег Токарев является директором муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» в Липецке. В 2021 году «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула его в избирательную комиссию Липецкой области. В июне этого года он попросил сложить с него полномочия, написав заявление. Поскольку в состав избиркома его назначил липецкий облсовет, то сложение полномочий 3 июля удовлетворил региональный парламент. Олега Токарева в комиссии заменит руководитель региональной общественной палаты Игорь Попов. Его кандидатура также была внесена в облсовет партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Основным претендентом на вакантный мандат считается спикер областного совета Дмитрий Аверов. Он выиграл праймериз «Единой России» и на этой неделе был выдвинут генсоветом на выборы по 114 округу. Также в них примут участие примут лидеры местных ячеек ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова.

Сергей Толмачев