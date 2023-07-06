Александр Бастрыкин проконтролирует проверку отравления детей в воронежском оздоровительном лагере

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе воронежского управления Кириллу Левиту доложить о ходе доследственной проверки отравления детей в оздоровительном лагере «Юность» в Новоусманском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным областного управления Роспотребнадзора, по состоянию на 5 июля в лагере было выявлено десять детей с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией. Один ребенок госпитализирован в стационар, остальные находятся на амбулаторном лечении. Состояние больных стабильное. Работа лагеря приостановлена, продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и лабораторных исследований.

В администрации района пояснили, что в лагере остается группа детей из Луганской народной республики. О ситуации проинформированы администрации подшефных Воронежской области Марковского и Меловского районов ЛНР. Родителям детей, покинувших лагерь, его администрация вернет оплату.

Сона Кароян

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