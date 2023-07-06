Земельные участки обанкротившейся Липецкой ипотечной корпорации выставлены на повторные торги

Нежилые здания и земельные участки обанкротившегося АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК, некогда одна из крупнейших строительных компаний облцентра) через открытый аукцион выставлены на повторные торги двумя лотами с общей начальной ценой 1,74 млрд руб. Это следует из сообщения на «Федресурсе». 46 земельных участков в Сырском сельсовете и селе Подгорном, большая часть которых находится в залоге у ООО «Грос Ритейл», попытаются продать за 1,7 млрд руб. Заявки на участие в повторных торгах принимаются в электронной форме до 7 августа. Торги запланированы на 10 августа. Согласно условиям торгов, заявка принимается после оплаты задатка в 10%.

Отдельным лотом за 40 млн руб. реализуются четыре нежилых помещения в Липецке на улице Бехтеева, они также находятся в залоге у «Грос Ритейла».

Ранее ООО «СТО» уже выставляло эти активы на торги. В мае 2023 года желающих приобрести земельные участки через открытый аукцион с начальной ценой 1,8 млрд руб. не нашлось.

Отметим, что в июне с торгов были проданы (https://www.kommersant.ru/doc/6055850) другие активы ЛИК. 46 земельных участков в Елецком, Задонском и Липецком районах при начальной цене в 349,6 млн руб. за 397 млн руб. купил новосибирский предприниматель Константин Ерофеев. Московскому ООО «Сигма эксперт» Евгения Прохорова за 155 млн руб. (начальная цена составляла 60,8 млн руб.) достался туркомплекс «Турист» на площади Петра Великого в Липецке. Право аренды 38 га земли в Грязинском районе у реки Воронеж получило ООО «Липецкнедра», увеличившее цену почти в шесть раз — с 1,7 до 10,6 млн руб. А участок по переулку Праздничному в Липецке купил местный индивидуальный предприниматель Евгений Абросимов, повысив цену с 2,5 до 3,2 млн руб.

Торги по продаже еще 29 земельных участков ЛИК с начальной ценой в 307 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок, соответствующих требованиям.

Липецкая ипотечная корпорация была признана банкротом в августе 2019 года. Обязательства по достройке ряда проблемных объектов взял на себя «Орелстрой». В феврале 2019 года в отношении руководства ЛИК было возбуждено уголовное дело по признакам крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159, до десяти лет лишения свободы).

Екатерина Мелостная