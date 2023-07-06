Орловская область получит более 1 млрд рублей на «ускоренное завершение» расселения ветхого жилья

Фонд развития территорий выделит более 1 млрд руб. правительству Орловской области на «ускоренное завершение» расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков. Программу, рассчитанную на 2019-2025 годы, планируют реализовать до конца 2023 года.

«Мы на два года сократим сроки ожидания для наших очередников, которые были включены в программу по состоянию на 1 января 2017 года. Завершив ее, мы войдем сразу в следующую»,— сказал господин Клычков.

Дополнительный 1 млрд руб. на реализацию программы господин Клычков запросил в начале июня на совещании с председателем попечительского совета Фонда развития территорий Сергеем Степашиным. Программа, напомним, предусматривает расселение 137 многоквартирных домов площадью 46 тыс. кв. м., в которых проживают 3,2 тыс. человек. За период с 2008 по 2021 годы по программам переселения власти смогли расселить более 80 тыс. кв. м ветхого жилья.

О том, как изменились темпы продаж жилья в орловских новостройках в первом квартале 2023 года, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Расстраиваться не надо».

Алина Морозова