Бывшей замминистра запретили действовать

Бывшая первый заместитель министра образования и науки Валентина Переверзева решением Тверского райсуда Москвы была определена под запрет определенных действий. По некоторым данным, столь мягкая мера пресечения для обвиняемой в особо крупном мошенничестве при фиктивном трудоустройстве объясняется активным сотрудничеством чиновницы со следствием и частичным признанием вины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Переверзева

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Валентина Переверзева

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве об избрании меры пресечения экс-замглавы Минобрнауки России Валентине Переверзевой, которая сейчас отвечает за культуру в администрации городского округа Одинцово. Согласно вынесенному решению, ближайшие два месяца фигурантка должна провести дома, ей запрещено использовать телефонную и другие виды связи, а также контактировать с другими фигурантами расследования, в том числе проректором РАНХиГС Максимом Назаровым, которому тем же судом запрещены определенные действия.

Изначально фигурантами расследования, проводимого ГСУ ГУ МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), являлись экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывший ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (Шанинка) Сергей Зуев, а также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко (муж замминистра), исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова и директор института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов.

По версии следствия, они похитили порядка 50 млн руб., в том числе благодаря фиктивному трудоустройству сотрудником министерства в РАНХиГС. Свою вину подсудимые признали, однако гособвинением было заявлено, что в ходе следствия удалось установить далеко не всех участников хищения. Дело в отношении неустановленных лиц было выделено в отдельное производство, а теперь в нем появились и установленные фигуранты — Максим Назаров и Валентина Переверзева.

Николай Сергеев