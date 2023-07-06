В Воронеже продают завод за 975 млн рублей

В Воронеже выставлен на продажу завод на земельном участке площадью 1,9 га, расположенном на улице Малаховского, 51. Объявление опубликовано на «Авито», первым на него обратило внимание DeFacto.

Анонимный продавец готов продать предприятие за 975 млн руб. За эту сумму реализуется семь объектов: четырехэтажное и двухэтажное производственные здания площадью 5,1 тыс. кв. м и 1,65 тыс. кв. м соответственно, склад площадью 892 кв. м, два новых производственных цеха площадью 2,5 тыс. кв. м (с административным корпусом) и 986 кв. м соответственно, новые газовая котельная и трансформаторная подстанция мощностью 1,2 МВт каждая.

По данным продавца, территория завода огорожена бетонным забором, на ней ведется видеонаблюдение, охрану осуществляет ЧОП «Патруль». Также перед въездом на территорию есть парковка, во всех зданиях работает беспроводной интернет скоростью 200 Мбит/с.

По данным Kartoteka.ru, на улице Малаховского, 51 в Воронеже зарегистрировано полтора десятка действующих юрлиц.

Однако представленная в объявлении фотография совпадает с опубликованной на сайте завода «Технолайн».

ООО «Завод Технолайн» было зарегистрировано по адресу Малаховского, 51 в мае 2018 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки. По собственным данным, компания сдает в аренду спецтехнику, а также производит нефтегазодобывающее оборудование и выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проектированию «изделий любой сложности». Выручка компании в 2022 году составила 151 млн руб. (в 2021-м — 88,4 млн руб.), чистая прибыль — 7 млн руб. (в 2021-м — 3,4 млн руб.).

Совладельцы — Дмитрий Изюмцев (33%), Андрей Богатырев (33%) и гендиректор Сергей Протопопов (34%). Эти же бизнесмены владеют ООО «Завод Техлайн» (тот же вид деятельности и тот же адрес), ООО «Техносервис» (управление недвижимостью) и ООО «Технострой» (разборка и снос зданий) в равных долях.

Алина Морозова

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