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Коммерсантъ FM
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Regus съезжает со Смоленской

Оператор коворкингов закрывает свою первую площадку в России

Один из основоположников российского рынка коворкингов — бельгийский Regus закрывает свою первую в РФ площадку у здания МИДа, которую развивал более 20 лет. Оператор последнее время планомерно сокращает количество объектов, что может быть связано с уходом из страны западных арендаторов, на которых и была ориентирована компания. Эксперты не исключают, что в итоге компания может перейти российскому менеджменту или вовсе покинуть рынок.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Старейший в России оператор коворкингов Regus закрыл площадку в «Смоленском пассаже» у здания МИДа в центре Москвы, рассказали два источника “Ъ” на рынке недвижимости и подтвердила гендиректор компании Ирина Баева. По ее словам, объект закрыт по обоюдному согласию с владельцем площадей — «Корпорацией А.Н.Д.» Саит-Салама Гуцериева. Там на запрос “Ъ” не ответили.

Regus входит International Workplace Group (IWG), основанную в Бельгии в 1989 году. В Россию компания вышла в 1998 году, открыв первый офис в «Смоленском пассаже». Совокупная выручка глобальной IWG в 2022 году выросла на 18% год к году, до £3 млрд.

Источники “Ъ” на рынке говорят, что Regus может отказаться еще от ряда площадок. Директор департамента офисной недвижимости ILM рассказал, что площади оператора уже предлагаются и в бизнес-центре «Ситидел» в районе Курского вокзала. Там на запрос “Ъ” не ответили. Замдиректора «Ricci | Офисы» Антон Грязнов говорит, что на рынке циркулирует информация о том, что компания претерпевает некоторые трудности. Ирина Баева утверждает, что остальные центры компании работают в обычном режиме.

Regus начал плавно сокращаться в России еще до пандемии, замечает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Елена Медушевская. Оператор отказался от представительства в Екатеринбурге, подтверждает Ксения Харкевич. В 2020 году оператор закрыл коворкинг в «Башне на набережной» в «Москва-Сити», а позже — в комплексе «Военторг» на Воздвиженке. В июне 2022 года Regus был шестым в Москве оператором по портфелю объектов, насчитывавшим 22 тыс. кв. м, или 3,1 тыс. рабочих мест, уточнили в Ricci. В начале 2022 года компания занимала второе место с 27 тыс. кв. м.

Закрытие площадки в «Смоленском пассаже» и обсуждение освобождения других площадок могли быть связаны с низкой заполняемостью этих помещений, полагает Антон Грязнов. Объект мог быть нерентабельным для оператора, соглашается Ксения Харкевич.

Regus был очень популярен в основном у небольших иностранных компаний, говорит руководитель брокерского отдела OF.ru Виктор Розенберг. Но их интерес снизился из-за санкций 2014 года, а также в разгар пандемии, добавляет госпожа Харкевич. Негативный эффект усилился в 2022 году, когда западные компании начали покидать российский рынок. Кроме того, в текущих реалиях европейским акционерам сложно вести финансовое и операционное управление компанией, работающей в РФ, добавляет господин Розенберг.

В то же время сегмент гибких офисов и коворкингов начал восстановление после кризиса. По данным Knight Frank, на пике высвобождения таких помещений в октябре 2022 года доля свободных площадей у операторов столичных площадок составляла 37%, сейчас — 23%. По данным Nikoliers, в январе—июне 2023 года объем сделок в сегменте вырос почти вдвое, до 29,7 тыс. кв. м.

С учетом продолжающегося тренда на уход иностранных компаний из РФ Ксения Харкевич не исключает такого сценария и с Regus. Антон Грязнов считает логичным, если оператор совсем уйдет с российского рынка либо передаст управление локальному топ-менеджменту.

Дарья Андрианова

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