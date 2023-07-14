Цена вопроса

Во втором квартале на рынке энергетического угля сложилась достаточно тяжелая ситуация. Цена на уголь калорийностью 6000 ккал в Атлантическом бассейне в июне снизилась до $99–108 за тонну. Стоимость российского угля аналогичных марок упала ниже $80 за тонну в порту Тамань и $70 за тонну — в портах Балтийского моря. Есть три основные причины такой динамики — это большие запасы твердого топлива в Европе, снижение цен на газ, которые опускались ниже $300 за 1 тыс. кубометров, и сокращение производства электроэнергии (в июне выработка упала на 8,5% год к году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Красноженов

Фото: Альфа-Банк Борис Красноженов

Фото: Альфа-Банк

Цена на энергетический уголь на азиатских рынках также снижалась во втором квартале 2023 года, хотя и сохраняя традиционную премию к атлантическим бенчмаркам. Цены на уголь калорийностью 6000 ккал протестировали дно на уровне $120–125 за тонну. В то же время спрос на российский энергетический уголь в портах Дальнего Востока был достаточно сильным: по данным Argus, российские экспортеры распродали все объемы угля с поставкой на июль—август.

Считаю, что цены на энергетический уголь могут быть близки к точке разворота. Существует ряд тактических факторов и стратегических аспектов, оказывающих поддержку ценам. Если мы говорим о тактических факторах, то спрос на энергетический уголь в Китае остается высоким, так как количество дней с высокой температурой (более 35°С) превысило средние показатели прошлых лет почти вдвое. Мы видим все больше прогнозов жаркой и сухой погоды в Азии в летний сезон. Наметились проблемы с железнодорожными перевозками в Южной Африке, из-за которых только в июне отмечается недовывоз 300 тыс. тонн энергетического угля. При этом цены на газ в Европе на данный момент стабилизировались.

Что касается стратегических аспектов, то спрос на энергетический уголь в долгосрочной перспективе остается сильным. В сентябре 2022 года китайские власти подтвердили начало строительства новых угольных ТЭС с общей установленной мощностью 165 ГВт. С учетом определенных логистических ограничений по транспортировке угля внутри Китая страна продолжит импортировать энергетический уголь высокой калорийности. При этом Россия в 2022 году стала вторым по величине экспортером угля в Китай после Индонезии, причем на фоне дефицита угля в портах Дальнего Востока китайские импортеры переключились на его закупку с западного направления: Argus в июне отметило контракт на поставку угля из порта Тамань в Китай по $112 за тонну на базисе CFR.

Помимо Китая российский уголь в 2022 году смог занять благодаря всплеску мировых цен и использованию дисконтов существенную долю на рынке Индии. Российские экспортеры все еще находят новые рынки в Азии: например, поставки в Шри-Ланку достигли 350 тыс. тонн в апреле 2023 года, продемонстрировав трехкратный рост в годовом выражении. Другие страны Азии — Таиланд, Малайзия и Вьетнам — также могу нарастить поставки из России на фоне дефицита предложения качественного энергетического угля с высокой калорийностью.

Мы ожидаем улучшения динамики цен на энергетический уголь во втором полугодии, при этом видим у российских экспортеров значительный потенциал роста поставок на рынки Азии. Также можно ожидать оживления спроса на энергетический уголь на европейских рынках, если цены на газ начнут расти по мере приближения к старту отопительного сезона.

Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка