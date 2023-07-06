Большую часть своего состояния Сильвио Берлускони завещал старшим детям

Старшие дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони — Пьер Сильвио и Марина Берлускони — будут в общей сложности владеть 53% семейного холдинга Fininvest, основанного их отцом в 1978 году. Об этом сообщило информационное агентство ANSA, ознакомившись с текстом завещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi/File Photo, Reuters Фото: Yara Nardi/File Photo, Reuters

Как сообщает агентство, основная часть завещания была написана Сильвио Берлускони еще в 2006 году. Он записал текст собственноручно в блокноте, всего 11 строк. «Я оставляю все (что могу завещать.— “Ъ”) в равных частях моим детям Марине и Пьеру Сильвио. Все остальное оставляю в равных частях моим пятерым детям Марине, Пьеру Сильвио, Барбаре, Элеоноре и Луиджи»,— говорится в документе, датированном 2 октября. Следует отметить, что в соответствии с итальянским законодательством дети имеют право наследовать две трети родительского состояния в равных долях. Оставшейся третью завещатель может свободно распоряжаться.

В 2020 году он добавил в завещание распоряжения, касающиеся других людей. Так, господин Берлускони отписал €100 млн своему брату Паоло, €100 млн своей гражданской супруге последних лет Марте Фашине и еще €30 млн давнему деловому партнеру и близкому другу Марчелло Дель`Утри.

В холдинге Fininvest сообщили, что «председатель совета директоров Марина Берлускони и директора Пьер Сильвио Берлускони, Барбара Берлускони и Луиджи Берлускони ознакомились с зачитанным им завещанием» и заявили, что «ни один из акционеров не получит единоличный непрямой контроль над Fininvest, ранее осуществлявшийся их отцом». Акции Fininvest реагируют на обнародование завещания падением на 1,58%. За последние 12 месяцев их рост превысил 25%. Капитализация компании составляет почти €32 млрд.

Алена Миклашевская