Продажи УАЗ в июне выросли на 115%

Продажи УАЗ в июне 2023 года выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных ежемесячного отчета Ассоциации европейского бизнеса.

За отчетный период продано 3398 автомобилей УАЗ. С начала года Ульяновский автозавод реализовал 13439 машин, что на 38% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

В числе лидеров продаж по-прежнему остаются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники «УАЗ Патриот». В июне 2023 года было реализовано 1211 и 1232 этих автомобилей соответственно.

Андрей Сазонов