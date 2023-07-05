Росстат насчитал в Соцфонде 41,7 млн пенсионеров, 2 млн получают пенсию по инвалидности

На учете в Фонде пенсионного и социального страхования (Соцфонде) зарегистрированы 41,775 млн пенсионеров, следует из данных Росстата на 1 января 2023 года. 34,266 млн из них получают пенсию по старости, 2,133 млн — по инвалидности.

Ежемесячную денежную выплату, которая предоставляется в том числе ветеранам боевых действий, инвалидам, на 1 января 2023 года получают более 10 млн человек. Статистика не включает данные из новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

С 2023 года приостановлена публикация информации, включающая численность пенсионеров силовых ведомств. С этого года Росстат публикует данные о пенсионерах, состоящие на учете в системе Соцфонда.

По данным на 1 января 2022 года, в России числилось 44,682 млн пенсионеров. Из них пенсию по старости получали 34,638, по инвалидности — 2,218 млн.