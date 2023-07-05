Главные новости за 5 июля. Белгород, Воронеж, Липецк

Власти Белгородской области оценили объем ущерба, нанесенного региону обстрелами ВСУ. На сегодняшний день эта сумма превысила 20 млрд руб. Еще на 3 млрд руб. было выплачено компенсаций жителям приграничных территорий.

Уже через неделю, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, часть белгородской территориальной самообороны получит вооружение — «те батальоны, которые расположены в первую очередь вдоль границы».

Бывший начальник погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям Дмитрий Прокопов станет заместителем губернатора первого региона. Он будет курировать взаимодействие облправительства с силовыми структурами.

Завод японской Yokohama в особой экономической зоне «Липецк» в 2022 году стал убыточным на фоне приостановки производства из-за специальной военной операции на Украине. Компания завершила 2022-й с убытками в 394,8 млн руб.

Власти Воронежской области определились с первыми параметрами реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже. Вместимость арены после завершения работ может составить 22 тыс. зрителей вместо сегодняшних почти 35 тыс.

Высший совет ЛДПР выдвинул кандидатуру координатора липецкого отделения партии Анатолия Емельянова на довыборы депутата Госдумы от региона.

В Воронеже суд по иску жильцов ускорил капитальный ремонт дома, работы в котором были сдвинуты на 18 лет вперед в рамках новой региональной программы капремонта.