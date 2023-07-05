Жители белгородского получили более 3 млрд рублей выплат после обстрелов

Выплаты жителям пострадавших от обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области в сумме уже превысили 3 млрд руб. Об этом сообщил во время «прямой линии» с жителями 5 июля губернатор Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что выплаты «проводят ежедневно», но «иногда случается задержка из-за проверки личных счетов». Глава региона порекомендовал жителям, которые «до сих пор не получили деньги», обращаться в МФЦ.

Также губернатор прокомментировал возможность получения выплат жителям пострадавших территорий, которые не были официально прописаны в этих населенных пунктов. «Нужно подтвердить проживание через объекты социальной инфраструктуры: место работы, школу или детский сад, больницу»,— сказал господин Гладков.

Напомним, в Белгородской области по 50 тыс. руб. выделяют жителям приграничья «в связи с частичной утратой имущества первой необходимости или невозможностью использования предметов первой необходимости» и по 10 тыс. руб. — всем жителям затронутых обстрелами территорий.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте