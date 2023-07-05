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Липецкая ЛДПР выдвинула координатора реготделения на довыборы в Госдуму

Высший совет ЛДПР выдвинул кандидатуру координатора липецкого отделения партии Анатолия Емельянова на довыборы по 114 одномандатному округу в Государственную Думу. Об этом сообщили в партии. Довыборы были объявлены в связи с недавней смертью парламентария Николая Борцова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На данный момент известно, что участие в выборах примут спикер Липецкого облсовета Дмитрий Аверов, руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Сергей Токарев и депутат от «Справедливая Россия — За правду» Лариса Ксенофонтова.

Помимо выборов депутата Госдумы в Липецкой области пройдут выборы депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Куйманского сельсовета Лебедянского района и довыборах депутата Данковского горсовета. Принять участие в них можно с помощью дистанционного электронного голосования.

Сергей Толмачев

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