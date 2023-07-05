В Воронеже суд ускорил капремонт дома, перенесенный по новой программе на 18 лет вперед

Воронежский областной суд приблизил сроки капитального ремонта пятиэтажного дома №35 на улице Домостроителей, работы в котором были сдвинуты на 18 лет вперед в рамках новой региональной программы капремонта. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил представлявший в суде интересы владельцев квартир юрист и правозащитник Илья Сиволдаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дом на Домостроителей в Воронеже построили в 1973 году. За 50 лет капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. В действовавшей ранее региональной программе капремонта на 2014-2044 годы работы в доме были запланированы на 2020-2034-й. Однако в конце прошлого года облправительство приняло новую программу, рассчитанную на период с 2023-го по 2052-й. В ней ремонт дома на Домостроителей был перенесен на 2050-2052-й.

При этом, по данным правозащитника, в июне 2022 года областное предприятие «Облкоммунсервис» по договору с региональным фондом капремонта провело техническое обследование дома, согласно которому «большая часть внутренних коммуникаций и подвальные помещения находятся в неудовлетворительном состоянии». Постройке была присвоена категория технического состояния «ограниченно-работоспособное».

В 2023 году облправительство утвердило новую редакцию программы капремонта, сдвинув сроки ремонта дома на Домостроителей на 2044-2046 годы. Владельцы квартир в пятиэтажке не согласились с этим. Вместе с господином Сиволдаевым и его коллегой Нелли Кононенко (выступила в деле в статусе административного истца) жильцы обратились в суд с иском против правительства региона. Фонд капремонта участовал в процессе как «заинтересованное лицо».

Областной суд он удовлетворил этот иск 4 июля. Теперь, согласно решению суда, ремонт части внутренних коммуникаций в доме здании запланирован на 2023-2025 годы, крыши — на 2026-2028 годы. По мнению господина Сиволдаева, эти сроки «более реальные».

Юрист готовится обжаловать перенос сроков капремонта еще по трем домам, жильцы которых обратились к нему: №3 на улице Мира, №9 на площади Ленина и №13 на улице Циолковского

Господин Сиволдаев добавил, что оспорить региональную программу целиком он не может — это удастся, если только с исками обратятся жильцы всех попавших в нее домов. «Такие полномочия есть у областной прокуратуры, но ее представители в судебном заседании по дому на Домостроителей нарушений закона в новой программе не нашли»— заключил господин Сиволдаев.

Подробнее о причинах переноса капремонта в Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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