Часть белгородской территориальной обороны будет вооружена; ее численность удвоят

Уже через неделю часть белгородской территориальной самообороны — «те батальоны, которые расположены в первую очередь вдоль границы» — «в рамках действующего законодательства будет вооружена». Об этом в ходе прямой линии с населением сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Белгородская самооборона — 3 тыс. человек, настоящих мужчин, которые имеют постоянную работу, но которые сказали, что готовы взять оружие и защитить свои дома, своих детей, свою землю, если будет необходимость. В течение более чем полугода происходило большое количество тренировок, мы купили отличное обмундирование и снаряжение, они сейчас готовы. Вопрос в оружии»,— заметил господин Гладков. Теперь, по его утверждению, этот вопрос «частично решен», но подробностей раскрывать не стал.

По словам главы региона, «для всего полка в 3 тыс. человек — а сейчас мы начали формировать второй полк, еще 3 тыс. человек — решение, я уверен, в ближайшее время будет».

«Мы со всеми силовыми структурами — Росгвардией, ФСБ, Министерством обороны, погранслужбой — занимаемся этим вопросом. Он находится в рамках правового поля. Докладывал лично президенту Владимиру Владимировичу Путину с теми предложениями, которые уже были сформированы у нас. Услышал слова поддержки. Сейчас просто нужно сформировать правовую основу — ошибок не должно быть»,— пояснил Вячеслав Гладков.

В конце мая курский губернатор Роман Старовойт предложил разрешить теробороне использовать оружие во время учебных стрельб или контртеррористических операций. При этом он отмечал, что регион выступает против выдачи членам теробороны оружия на постоянной основе. Воронежский губернатор Александр Гусев говорил, что против вооружения теробороны, но в этом регионе ее не существует.

Олег Мухин