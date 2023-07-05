Православие шаговой доступности

В бывшем Доме офицеров в центре Нижнего Новгорода может быть создан православный молодежный центр и возобновлена работа детских кружков. По словам митрополита Нижегородского и Арзмасского Георгия, на завершение ремонта всех корпусов бывшего ДК необходимо 200 млн руб. Часть здания, которое в 2011 году перешло епархии от Минобороны РФ в неудовлетворительном состоянии, церковь уже привела в надлежащее состояние. Также епархия намерена создать по крупной гимназии в каждом районе Нижнего Новгорода. В ряде проектов епархия надеется на помощь областного правительства, хотя ранее местные депутаты высказывались против того, чтобы церковные объекты ремонтировались за счет бюджета. С подробностями Андрей Репин.

Нижегородской епархии необходимо найти 200 млн руб. на полное восстановление и открытие Дома офицеров в Нижнем Новгороде. Об этом митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий сообщил на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ в среду. Как писал «Ъ-Приволжье», здание Дома офицеров в центре города было передано епархии в 2011 году. Это был единственный Дом культуры в центральной части города. До 1917 года в здании находилось Нижегородское епархиальное женское духовное училище. На момент передачи в ДК располагались детские кружки и секции. Многочисленные обращения общественности к руководству города, области и президенту РФ сохранить их не помогли.

Общественники не раз поднимали вопрос о том, чтобы вернуть ДК из лона церкви, но этого не произошло. В 2020 году власти предложили перевезти с Нижегородской ярмарки в бывший Дом офицеров мультимедийную выставку «Россия — моя история». Депутаты областного заксобрания высказались против того, чтобы церковное имущество ремонтировалось за счет бюджета, но не смогли отказать губернатору Глебу Никитину в выделении 10 млн руб. из бюджета на подготовку проекта по переезду. Через два года областное правительство решило построить для выставки новое здание.

Митрополит Георгий считает, что самостоятельно епархия с ремонтом здания бывшего ДК не справится.

По его словам, РПЦ получила здание в неудовлетворительном состоянии — с гнилой проводкой, лопающимися батареями и гнилыми перекрытиями. За прошедшие годы здание удалось отремонтировать на 50%. В части его корпусов расположены храм, православная гимназия, спортзал, паломнический центр, реставрационная и иконописная мастерская. Если епархия найдет деньги на ремонт, после его окончания в здании планируется разместить молодежный центр и, возможно, восстановить работу кружков и секций.

Также митрополит рассказал о планах строительства и восстановления храмов. По его мнению, в Нижнем Новгороде на 10 тыс. человек населения должно быть по одному храму «шаговой доступности». Сегодня в областном центре с 1,2 млн жителей около 70 действующих и девять строящихся храмов. Епархия продолжает поиск земельных участков под строительство. Кроме того, совместно с областным правительством разрабатывается программа по строительству храмов у крупных больниц.

«Это наша перспективная работа на ближайшие 10–20 лет. Мы пока не понимаем, где именно будем их строить, будут ли у нас на это средства и будет ли в этом необходимость», — отметил священник.

Он также рассказал о планах построить по одной православной гимназии на 550–800 воспитанников и детском саде во всех районах Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

В пяти районах областного центра — в Сарове, Дивееве, Арзамасе, Дзержинске, Семенове — и на Бору такие гимназии уже есть. В 2023 году они должны появиться в Дальнем Константинове, Богородске, Балахне и Кстове. Отдельно митрополит рассказал о строительстве новой гимназии в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщалось, в 2017 году федеральное минимущества передало РПЦ на 49 лет здание бывшей школы фабрично-заводского ученичества при Горьковском автозаводе. Годом позже руководство нижегородского управления Росимущества посчитало, что никаких работ по зданию не ведется и договор с епархией нужно расторгнуть. В епархии тогда заявили, что проект реконструкции уже выполнен и представлен главе региона. На тот момент еще врио губернатора Глеб Никитин пообещал посодействовать включению его в федеральную программу по созданию мест в общеобразовательных организациях.

По этой программе нижегородская епархия могла бы получить из федерального бюджета часть из необходимых на реконструкцию 500 млн руб.

По данным областного правительства, решить вопрос с привлечением федеральных средств не удалось. Региону отказали под тем предлогом, что бюджетные средства нельзя расходовать на восстановление объектов недвижимости, которые не находятся в государственной или муниципальной собственности.

«У нас самих не хватило потенциала, чтобы развить этот проект. Здание пришлось вернуть в федеральную собственность. Насколько я знаю, сейчас идут работы по передаче его на уровень области. После того, как это произойдет, совместно с правительством Нижегородской области мы будем заниматься вопросом создания там учебного заведения», — пояснил митрополит. При этом возможных сроков реализации проекта он назвать не смог.

Всего за последние пять лет, по данным областного минимущества, нижегородской епархии выделено 30 участков под строительство храмов и церквей. Кроме того, с 2018 года в Нижнем Новгороде в собственность епархии безвозмездно передано 26 объектов религиозного назначения, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). В министерстве отмечают, что все они отремонтированы и используются по целевому назначению. Кроме того, в безвозмездное пользование епархия получила 10 зданий, находящихся в государственной собственности и не являющихся объектами религиозного назначения.

Часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, остальные используются под размещение духовно-просветительских центров и образовательных учреждений.