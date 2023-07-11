Программы выкупа акций российских компаний

Эмитент Объем программы выкупа Начало выкупа Завершение выкупа Объем выкупленных бумаг Выкупает Цель «Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») 1 млрд руб. 27.06.2023 — — «Инарктика СЗ» Для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджеров «Детский мир» 25–35 млрд руб. Май 2023 Сентябрь 2023 — — Реорганизация компании в частную Банк «Санкт-Петербург» 2,5 млрд руб. 15.11.2022 15.11.2023 55 млн руб. — Повышение капитализации компании Сбербанк 50 млрд руб. 20.01.2022 01.01.2025 — Сбербанк Долгосрочное вознаграждение сотрудников НОВАТЭК $1 млрд 17.12.2021 17.12.2026 $89 млн — Yandex $300 млн 18.11.2019 — $156,3 млн — — Globaltruck 4,92 млн акций 11.11.2019 31.12.2024 2,03 млн акций ООО «Глобалтрак Лоджистик» Программа мотивации менеджмента «Роснефть» $2 млрд 06.08.2018 31.12.2023 $370,78 млн Будет определена после завершения выкупа «Магнит» До 10,19 млн акций 16.06.2023 19.06.2023 ООО «Магнит Альянс» ГК «Самолет» 10 млрд руб. 29.05.2023 31.12.2023 Дочерняя компания Повышение капитализации компании Источники: «БКС Эксперт», оценки «Денег».