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Коммерсантъ FM
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Программы выкупа акций российских компаний

Эмитент Объем программы выкупа Начало выкупа Завершение выкупа Объем выкупленных бумаг Выкупает Цель
«Инарктика» (ранее «Русская аквакультура») 1 млрд руб. 27.06.2023 «Инарктика СЗ» Для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджеров
«Детский мир» 25–35 млрд руб. Май 2023 Сентябрь 2023 Реорганизация компании в частную
Банк «Санкт-Петербург» 2,5 млрд руб. 15.11.2022 15.11.2023 55 млн руб. Повышение капитализации компании
Сбербанк 50 млрд руб. 20.01.2022 01.01.2025 Сбербанк Долгосрочное вознаграждение сотрудников
НОВАТЭК $1 млрд 17.12.2021 17.12.2026 $89 млн
Yandex $300 млн 18.11.2019 $156,3 млн
Globaltruck 4,92 млн акций 11.11.2019 31.12.2024 2,03 млн акций ООО «Глобалтрак Лоджистик» Программа мотивации менеджмента
«Роснефть» $2 млрд 06.08.2018 31.12.2023 $370,78 млн Будет определена после завершения выкупа
«Магнит» До 10,19 млн акций 16.06.2023 19.06.2023 ООО «Магнит Альянс»
ГК «Самолет» 10 млрд руб. 29.05.2023 31.12.2023 Дочерняя компания Повышение капитализации компании
Источники: «БКС Эксперт», оценки «Денег».

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