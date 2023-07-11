Программы выкупа акций российских компаний

|
|Эмитент
|Объем программы выкупа
|Начало выкупа
|Завершение выкупа
|Объем выкупленных бумаг
|Выкупает
|Цель
|«Инарктика» (ранее «Русская аквакультура»)
|1 млрд руб.
|27.06.2023
|—
|—
|«Инарктика СЗ»
|Для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджеров
|«Детский мир»
|25–35 млрд руб.
|Май 2023
|Сентябрь 2023
|—
|—
|Реорганизация компании в частную
|Банк «Санкт-Петербург»
|2,5 млрд руб.
|15.11.2022
|15.11.2023
|55 млн руб.
|—
|Повышение капитализации компании
|Сбербанк
|50 млрд руб.
|20.01.2022
|01.01.2025
|—
|Сбербанк
|Долгосрочное вознаграждение сотрудников
|НОВАТЭК
|$1 млрд
|17.12.2021
|17.12.2026
|$89 млн
|—
|
|Yandex
|$300 млн
|18.11.2019
|—
|$156,3 млн
|—
|—
|Globaltruck
|4,92 млн акций
|11.11.2019
|31.12.2024
|2,03 млн акций
|ООО «Глобалтрак Лоджистик»
|Программа мотивации менеджмента
|«Роснефть»
|$2 млрд
|06.08.2018
|31.12.2023
|$370,78 млн
|
|Будет определена после завершения выкупа
|«Магнит»
|До 10,19 млн акций
|16.06.2023
|19.06.2023
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|ООО «Магнит Альянс»
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|ГК «Самолет»
|10 млрд руб.
|29.05.2023
|31.12.2023
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|Дочерняя компания
|Повышение капитализации компании
|Источники: «БКС Эксперт», оценки «Денег».